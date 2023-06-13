"єОселя" не працює: Банки видали за місяць лише 41 іпотечний кредит

Українські банки у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у квітні зросла до 14,6% (у березні – 14%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київський області – 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

Як повідомлялося, у березні банки видали лише 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. У лютому 2023 року банки видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. У січні банки видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Наприкінці квітня Мінекономіки погодило можливість залучення додаткових коштів державною компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку для фінансування програми пільгового кредитування "єОселя".

"Укрфінжитло" раніше вказувало, що наприкінці січня цього року наявні кошти для фінансування програми "єОселя" були повністю розподілені між банками-партнерами.В рамках програми 948 українських родин отримали доступні кредити для придбання власного житла на загальну суму понад 1,2 млрд грн.