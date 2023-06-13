На Херсонщині заборонили в’їзд до підтоплених населених пунктів та обмежили продаж алкоголю

Рада оборони Херсонської області заборонила в’їзд до постраждалих внаслідок підтоплення населених пунктів – заборона діятиме до окремого розпорядження.

Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Крім того, влада Херсонщини заборонила з 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00, а також стихійний продаж риби, раків тощо.

Рада оборони також заборонила проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.

"Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури", – наголосили в Штабі.

Також не можна вʼїжджати до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Наголошується, що після проведення відповідних заходів відкриється вʼїзд для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.

Крім цього, у мікрорайоні встановлюється комендантська година, яка триватиме з 15:00 до 12:00.