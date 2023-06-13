Польща продовжила період тимчасового захисту для українців до березня 2024 року

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про внесення змін до закону про надання допомоги громадянам України у зв’язку із російською агресією.

У вівторок, 13 червня, текст закону був оприлюднений у Dziennik Ustaw, передає Інтерфакс-Україна.



Відтак, термін легального перебування у Польщі українців, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, продовжується до 4 березня 2024 року.



Для українських студентів польських навчальних закладів термін легального перебування продовжується до 31 серпня 2024 року. Ця норма також поширюється на батьків та опікунів неповнолітніх претендентів на освіту.



Зміни набудуть чинності через 14 днів після оприлюднення документа.