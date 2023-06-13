Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для 650 тисяч працюючих пенсіонерів

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії пропрацювали два роки.

Як повідомляє пресслужба Пенсійного фонду, перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено понад 401 тис. осіб, середній розмір підвищення – 221,74 грн.

Зокрема, перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. З них пенсії зростуть у середньому на 179,47 грн для 327,2 тис. осіб.

Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 117,4 тис. осіб. Розмір пенсії збільшено для 73,8 тис. осіб із цієї категорії, середній розмір підвищення складе 409,16 грн.

За оцінками Пенсійоного фонду, додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій складуть близько 89 млн грн на місяць.

Пенсій працюючим пенсіонерам перераховано з 1 квітня, але їх виплата проводиться у червні з доплатою за квітень і травень. У Пенсійному фонді пояснювали це необхідність отримати квартальну звітність від підприємств, де працюють пенсіонери.

Як повідомлялося, із 1 березня відбулася індексація пенсій на 19,7% для 10,5 млн пенсіонерів. Внаслідок цього середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 219,69 грн.