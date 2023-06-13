Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Центренерго"

Кабінет міністрів погодив кандидатури на посади членів наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Відповідне розпорядження №516-р від 12 червня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, у якості незалежних членів погоджено кандидатури Євгена Горкунова, Володимира Величка, Андрія Ткаченка.

У якості представників держави свої місця у наглядовій раді "Центренерго" збережуть керівник кабінету керівника Офісу президента Андрій Гота та голова комісії з припинення АТ "Завод "Електроважмаш" Віктор Бусько.

Новий склад наглядової ради мають затвердили збори акціонерів компанії, яка знаходиться в управлінні Фонду держмайна.

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Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Центренерго" з 22 травня припинила повноваження виконувача обов'язків гендиректора та члена дирекції Володимира Єгорова і призначила на цю посаду члена дирекції компанії Віктора Спичку.

На початку червня наглядова рада "Центренерго" вирішила припинити повноваження решти п’яти членів дирекції ПАТ "Центренерго".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.