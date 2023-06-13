Популярний корпоративний месенджер Slack відмовиться від російської мови

Американський корпоративний месенджер Slack з 28 червня припинить підтримувати російську мову.

Таке попередження компанія розіслала своїм клієнтам, пише українська редакція Forbes.

Відмова від російської мови вплине на системні повідомлення, повідомлення від Slackbot, листи для реєстрації та інтерфейс програми.

Компанія пояснює причини видалення російської мови інтерфейсу наступним чином: "Щоб звільнити місце для нових удосконалень і забезпечити найкращу взаємодію з користувачем, Slack час від часу видаляє функцію продукту".

Наразі Slack підтримує 12 мов, зокрема китайську, німецьку, корейську. Української у списку немає.

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Запущений у 2013 році корпоративний месенджер Slack отримав російський інтерфейс лише влітку 2021 року.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у березні 2022 року, Slack оголосив про відключення послуг для деяких російських клієнтів. Рішення пояснили реакцією на санкції та внутрішньою політикою материнської компанії месенджера Salesforce.

У березні 2023 року Slack оголосив, що остаточно блокує безоплатні робочі акаунти російських компаній і розпочав хвилю відключень. Розробник месенджера попереджав, що всі дані будуть видалені через 60 днів після початку блокування.