Київ виділить 300 мільйонів на встановлення модульних бетонних укриттів, – Кличко

У Києві придбають та встановлять до 250 модульних бетонних укриттів, на це з міського бюджету виділять 300 млн грн.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення.

"Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн", – наголосив мер Києва.

Як додав Кличко, очільники районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.

Як повідомлялося, за даними КМДА, у Києві проінспектували всі 4 655 укриттів і сховищ, придатними визнано 3041 об’єкт, тобто 65% сховищ, ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття 641 сховище (14%).

Загалом, за даними ДСНС, в Україні непридатними для використання є 23,6% укриттів.