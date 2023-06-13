"Не може застосовуватися": Венеціанська комісія розкритикувала закон Зеленського "про олігархів"

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) дійшла висновку, що так званий "закон про олігархів", ініційований Офісом президента Володимира Зеленського, не може застосовуватися в існуючому вигляді і рекомендує Україні застосувати системний, а не індивідуальний підхід для боротьби з цим явищем.

У висновку Комісії наголошується, що саме систематичний підхід до усунення факторів, що сприяють олігархізації, є характерним для більшості країн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна бореться з деструктивним впливом "олігархізації" за допомогою "персонального підходу", ухвалюючи "закон про олігархів". Хоча Венеціанська комісія визнає, що у виняткових, надзвичайно критичних ситуаціях, наприклад у ситуації захоплення держави, радикальні рішення можуть бути виправдані, заходи, запропоновані "законом про олігархів" викликають серйозне занепокоєння щодо їх сумісності з Європейською конвенцією з прав людини і важко узгоджуються з принципами політичного плюралізму та верховенства права", – йдеться у висновку Комісії.

Відтак, Венеціанська комісія рекомендувала відкласти імплементацію "закону про олігархів", а також виконати низку рекомендацій:

провести комплексний аналіз наявних системних заходів, їх недоліків з погляду повноважень та координації;

розробити та впровадити ефективну конкурентну політику;

посилити боротьбу з корупцією серед високопосадовців та запобігання корупції відповідно до рекомендацій GRECO та шляхом реалізації заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою, прийнятою у березні 2023 року;

підвищити прозорість та підзвітність у сфері державних закупівель;

посилити плюралізм ЗМІ, а також прозорість медіавласності.

У Венеціанській комісії також наполягають на необхідності посилити реалізацію заходів щодо протидії відмиванню коштів, включаючи прозорість юридичних осіб та угод, а також своєчасний та ефективний доступ до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників відповідно до рекомендацій MONEYVAL та FATF.

Крім того, рекомендується посилити правила фінансування політичних партій та виборчих кампаній та механізми контролю, внести зміни до податкового законодавства, посилити незалежність та ефективність ключових регуляторних та контролюючих органів та регулярно проводити оцінку впливу таких заходів.

"Для того, щоб такі заходи були ефективними, Венеціанська комісія також рекомендує забезпечити незалежність, доброчесність та неупередженість судової системи відповідно до європейських стандартів", – наголошується у висновку Комісії.

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Як повідомлялося, раніше міністр юстиції Денис Малюська стверджував, що Венеційська комісія рекомендувала відкласти імплементацію так званого закону "про олігархів" через війну.

Нагадаємо, у березні Кабмін відклав строки виконання низки положень закону "про олігархів". Зокрема, передбачалося, що РНБО спільно з Мінцифри мали забезпечити розроблення та функціонування реєстру олігархів до квітня 2022 року. В оновленому плані запуск реєстру має розпочатися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії".

Водночас агентство Bloomberg зауважувало, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ українські олігархи втратили активи та політичний вплив, через що фактично перестали бути олігархами. Водночас зберігаються ризики появи нових олігархів, що оже поставити під загрозу зовнішнє фінансування повоєнної відбудови України.