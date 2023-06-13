Кабмін виділив 8 мільярдів на портфельні гарантії за кредитами для бізнесу

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 13 червня, виділив 7,8 мільярда гривень на продовження програми кредитування бізнесу за програмою державних гарантій на портфельній основі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Ухвалюємо рішення, яке дозволить продовжити програму портфельних гарантій на державній основі на суму 7,8 млрд грн. Це одна із програм доступних пільгових кредитів, коли держава покриває до 80% кредиту підприємця перед банком", – сказав Шмигаль.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що гарантії в рамках програми отримають 9 банків-кредиторів (КБ "Приватбанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "Укрексімбанк", "ПроКредит Банк", "Банк Кредит Дніпро", АКБ "Львів", "Піреус Банк" та "МТБ Банк").

"Встановлено граничні розміри надання цих гарантій для кожного окремого банку-кредитора на загальну суму до 7,79 млрд гривень", – написав Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну станом на кінець травня, з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 22 587 кредитів на 73,81 млрд грн. Станом на початок травня 29 банків-кредиторів обслуговували за цією програмою 16 674 кредити на суму 52,17 млрд грн.