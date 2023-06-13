Імпорт бітуму для ремонтів доріг зріс із початку року у 6 разів, – ЗМІ

У січні-травні 2023 року в Україну ввезено 34,8 тис. тонн бітуму, що майже в 6 разів більше, ніж за аналогічний період торік, але майже у сім разів менше порівняно з січнем-травнем 2021 року (235 тис. тонн).

Зокрема, у травні українські компанії збільшили обсяги імпорту бітуму на 60% – до 15,5 тис. тонн, свідчать дані галузевого видання EnKorr.

Зростання постачань аналітики видання пояснюють сезонним збільшенням дорожніх і будівельних робіт.

Майже весь обсяг бітуму з початку 2023 року було завезено з Польщі. На неї припало 88% (30,7 тис. тонн) цього продукту, решту імпортували з Румунії, Болгарії і Угорщини.

Основними імпортерами бітуму в Україну за вказаний період стала "Альянс Енерго Трейд", яка ввезла 10,7 тис. тонн, а також "Тека Петролеум" (7,3 тис. тонн) і "Бітекс" (5,4 тис. тонн).

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Як повідомлялося, польська компанія PKN Orlen, на яку припадає близько 75% імпорту бітуму в Україну, оголосила, що обмежить його експорт для задоволення потреб внутрішнього ринку.

Таке рішення концерну може суттєво вплинути й на український ринок, який наразі практично повністю залежить від польського ресурсу.

Зазначимо, що у2023 році обсяги споживання бітуму в Україні будуть низькими, це пов’язано зі зменшенням фінансування програми розвитку автомобільних доріг. У березні Кабінет міністрів затвердив виділення 58,9 млрд гривень на ремонт і будівництво у 2023 році.