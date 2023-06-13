Путін підписав закон про вилучення закордонних паспортів у мобілізованих

Російський президент Владімір Путін підписав закон, який зобов’язує росіян, що отримали повістки, здавати закордонні паспорти. Якщо цього не зробити, паспорт вважатиметься недійсним і вилучатиметься на кордоні.

Документ опубліковано на офіційному порталі правових актів, пише російська редакція Forbes.

Згідно із законом, росіяни, які підлягають призову на військову службу і отримали повістку з військкомату, мають протягом п'яти робочих днів після отримання рішення про обмеження виїзду з Росії здати закордонний паспорт на зберігання у відомство, що його видало його. Якщо паспорт не передати на зберігання у встановлений термін, він вважатиметься недійсним.

Недійсними будуть визнаватись і дипломатичні чи службові паспорти, якщо їхні власники не повернуть документи після відрядження.

Закон передбачає також ведення обліку виданих та недійсних паспортів. Недійсні паспорти підлягатимуть вилученню на кордоні.

Як повідомлялося, у квітні Путін підписав закон, який дозволяє розсилати повістки в електронному вигляді через портал "Держпослуги" та закривати виїзд із країни одразу після того, як повістка буде опублікована. Повістка вважається врученою автоматично через сім днів після її внесення до єдиного реєстру військовозобов'язаних, який планують запустити найближчим часом. Росіянам, які отримали повістку, забороняється виїзд з країни "до виконання обов'язку з'явитися за повісткою до військового комісаріату".