Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів метро від Варшави. ФОТО

Минулого тижня до столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену.

Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із обіцяних 60, повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту", – зазначив начальник комунального підприємства Віктор Брагінський.

Нагадаємо, що варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.