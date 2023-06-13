Путін погрожує виходом Росії з "Чорноморської зернової ініціативи"

Кремль розмірковує про вихід з угод в рамках "Чорноморської зернової ініціативи".

Про це російський президент Владімір Путін заявив на зустрічі з військовими пропагандистами Москви, повідомляє Інтерфакс.

"На жаль, нас в черговий раз обдурили – нічого не зробили з погляду лібералізації постачання нашого зерна на зовнішні ринки. Мається на увазі фрахт, страхування, платежі, підключення нашого "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. Там було багато будь-яких умов, які мали західники виконати під керівництвом ООН. Не зроблено нічого", – сказав Путін, відповідаючи на запитання, чи потрібна Росії "зернова угода".

"Ми думаємо над тим, щоб нам зараз вийти із цієї "зернової угоди", – додав російський президент.

За словами Путіна, Росія "кілька разів ці домовленості продовжувала на користь дружніх країн".

Він повідомив, що найближчим часом зустрінеться з групою лідерів африканських країн, які приїдуть до Росії, щоб обговорити з ними питання постачання зерна.

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Як повідомлялося, "зерновий коридор" наразі працює вже менше ніж на 20% своєї нормальної пропускної спроможності через позицію РФ у Спільному координаційному центрі (СКЦ), яка блокує реєстрацію суден.

2 червня на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу. Він також підтвердив, що через дії російської сторони з 24 травня кількість реєстрацій суден в рамках "зернового коридору" зменшилася із трьох до двох на день. Росія також висуває низку інших вимог для продовження "зернової ініціативи".

Нагадаємо, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. 17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці.

"Зернова ініціатива", ухвалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

"Чорноморську зернову ініціативу" було погоджено в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть – у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" в умовах війни Росії проти України.

Ініціативу було укладено на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її продовжили на 120 днів, то Росія стверджувала, що всього на 60 – до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та знятті всіх санкцій при торгівлі російською агропродукцією та добривами.