Новини

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів. ФОТО

11 86950
беб
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Закарпатській області одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії відомих світових брендів.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, група осіб організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо.

"Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту. Готову продукцію продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торговельних точках на ринках по всій території України", – зазначається у повідомленні.

За результатами 15 обшуків складських приміщень на території Закарпатської області виявлено та вилучено:

  • 3 автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції;
  • близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини;
  • близько 200 тис. пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників побутової хімії.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 млн грн.

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 01

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 02

БЕБ виявило наймасштабніше підпільне виробництво побутової хімії світових брендів 03

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло причетних осіб до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Альтер Эго 3c28df09
    На закарпатті цьому "бізнесу" вже більше 30-ти років. Там у торговельній мережі, побутова хімія, зубні пасти, цукерки, консервація "із Європи", чай( особливо)- 100 відсотковий фальсифікат. Із цієї годівниці 30 років годувалися уся міліція, СБУ, усі податківці, політики...
    Про це всі весь час знали.
  • Перехватчик
    Вас вітають у магазинах "Товари з Європи"
  • vv vv 9aa74d3d
    БЕБ щось виявило, щось я підозрюю, що вони не ділились, ось їх і затримали.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини