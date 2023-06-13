З початку року обстежено і розміновано 127 тисяч гектарів земель, – Мінекономіки

З початку року обстежено понад 127 тисяч гектарів земель сільгосппризначення, які могли бути заміновані внаслідок війни.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба Мінекономіки.

За її словами, чотирирічний план передбачає першочергове обстеження, та, за необхідності, очищення та розмінування понад 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. У тому числі цього року планується повернути до використання до 165 тисяч гектарів або близько 35% від усього обсягу.

Свириденко уточнила, що за минулий тиждень підрозділи ДСНС, Міністерства оборони, Державної служби спеціального транспорту та неурядові оператори обстежили понад 6 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. Переважна більшість з обстежених земель – на півдні країни.

"Попри дуже складні виклики для наших рятівників та військових, пов’язані з терористичним актом на Каховській ГЕС, планова робота з розмінування триває. Минулого тижня обстежено 6 383 гектари сільгоспземель. З них в Херсонській області обстежено 3 724 гектари, розміновано – 3 590. В Миколаївській області обстежено 2 106 гектарів. При цьому фахівці з розмінування встигали оперативно знешкоджувати міни з розмитих мінних полів агресора, які течією прибило до берега", – зазначила Свириденко.

Як повідомлялося, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, третина територій України потенційно заміновані, і вони є небезпечними для життя громадян. Ю Йдеться про понад 174 тис. квадратних кілометрів території.