Країни ОПЕК можуть збільшити видобуток нафти попри скорочення квот

Країни ОПЕК, які беруть участь в угоді ОПЕК+, можуть збільшити видобуток нафти у 2024 році попри ухвалене на минулому червневому засіданні рішення про скорочення квот.

З урахуванням того, що квоти не виконуються, у 2024 році країни ОПЕК мають потенціал щодо збільшення видобутку на 0,5 млн барелів на добу від поточного рівня, свідчать розрахунки Інтерфакс-Україна на основі червневого звіту ОПЕК.

Згідно з розрахунками на основі даних ОПЕК про дозволені рівні видобутку у 2023 та 2024 роках, країни ОПЕК на 2024 рік знизили свою квоту видобутку в рамках угоди ОПЕК+ на 422 тис. Барелів на добу.

При цьому квоти знизили тим країнам, які не можуть її використати вже протягом тривалого часу: дозволений видобуток Алжиру знижено на 175 тис. б/д, Конго – на 34 тис. б/д, Екваторіальної Гвінеї – на 51 тис. б/д, Нігерії – на 362 тис. б/с. Водночас збільшену квоту отримали ОАЕ, які довели здатність добувати більше – на 200 тис. б/д.

Добровільні скорочення країн ОПЕК на 1 млн барелів на добу діють з травня по грудень 2023 року. Виходячи зі звіту ОПЕК, загальне скорочення видобутку витримано, хоча деякі країни скоротили видобуток менше, ніж обіцяли, інші – більше.

Однак загального дозволеного рівня видобутку у травні все одно не вдалося досягти. За підсумками травня країни ОПЕК не використовують свої квоти на видобуток 1,9 млн б/д, з урахуванням добровільних обмежень – 0,9 млн барелів на добу.

Таким чином, квота країн ОПЕК у рамках угоди ОПЕК+ на 2024 рік знизиться на 422 тис. б/д та становитиме майже 25 млн б/д порівняно з 25,4 млн б/д у 2023 році. З урахуванням добровільних обмежень країни ОПЕК у 2024 році планують видобувати майже 24 млн б/д.

Тим часом у травні 2023 року країни ОПЕК, які беруть участь у угоді ОПЕК+, видобували 23,48 млн б/д. Таким чином, у 2024 році країни ОПЕК мають змогу збільшити видобуток нафти на 470 тис. Барелів на добу.

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Як п овідомлялося, у пресрелізі ОПЕК за підсумками червневого засідання, де змінювалися квоти на 2024 рік, говорилося, що заявлений план виробництва Анголи на 2024 рік в 1,28 млн б/д підлягає перевірці трьома джерелами, яка буде проведена до кінця 2023 року, та у разі підтвердження обсяг буде збережено.

Необхідний рівень видобутку для Конго (276 тис. б/д) та Нігерії (1,38 млн б/д) може до наступного засідання ОПЕК+ бути оновлений до рівня середнього видобутку, який може бути досягнутий у 2024 році за оцінкою трьох незалежних джерел (IHS, Wood Mackenzie та Rystad Energy). Заявлений виробничий план Нігерії на 2024 рік становить 1,58 млн б/д та підлягає перевірці, і у разі підтвердження даний обсяг буде відображений як дозволений.