Окупаційна влада Криму визнала зрив туристичного сезону
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Через відсутність авіасполучення готелі окупованого Криму на початку високого туристичного сезону завантажені лише на 40%.
Про це розповів "міністр курортів та туризму" окупаційної влади півострова Вадим Волченко, пише російський "Коммерсант".
"Наразі середній рівень завантаження близько 37-40%. Це нижче, ніж торік, на 25-30%", – сказав чиновник.
Він висловив сподівання, що у липні-серпні цей показниз росте.
Водночас Волченко визнав, що вільними залишаються навіть місця у санаторіях, які працюють за держзамовленням, – рівень бронювання санаторіїв для пільгових категорій громадян на літо становить 70-80%.
Як повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.