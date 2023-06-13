Окупаційна влада Криму визнала зрив туристичного сезону

Через відсутність авіасполучення готелі окупованого Криму на початку високого туристичного сезону завантажені лише на 40%.

Про це розповів "міністр курортів та туризму" окупаційної влади півострова Вадим Волченко, пише російський "Коммерсант".

"Наразі середній рівень завантаження близько 37-40%. Це нижче, ніж торік, на 25-30%", – сказав чиновник.

Він висловив сподівання, що у липні-серпні цей показниз росте.

Водночас Волченко визнав, що вільними залишаються навіть місця у санаторіях, які працюють за держзамовленням, – рівень бронювання санаторіїв для пільгових категорій громадян на літо становить 70-80%.

Як повідомлялося, туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.