Власник Gucci та Balenciaga викупить 30% акцій Valentino за 1,7 мільярда євро

Французька корпорація Kering, яка володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen, уклала угоду про придбання 30% акцій Valentino до кінця 2023 року.

Як ідеться в повідомленні Kering, сума угоди становить 1,7 млрд євро.

Наразі Valentino володіє катарський інвестиційний фонд Mayhoola.

Угода передбачає можливість для Kering придбати 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року і є частиною більш широкого стратегічного партнерства між Kering і Mayhoola, яке може призвести до того, що Mayhoola стане акціонером Kering.

Заснований у Римі в 1960 році Валентино Гаравані, Valentino є одним із найбільш визнаних у світі італійських будинків класу люкс. Сьогодні Valentino має 211 безпосередньо керованих магазинів у понад 25 країнах і дохід у розмірі 1,4 млрд євро та поточну EBITDA у розмірі 350 млн євро у 2022 році.

Kering стане значним акціонером із представництвом у раді. Mayhoola залишиться мажоритарним акціонером із 70% акціонерного капіталу та продовжить реалізацію успішної стратегії просування бренду.

У рамках ширшого партнерства Kering і Mayhoola вивчатимуть потенційні спільні можливості відповідно до їхніх відповідних стратегій розвитку.

Очікується, що трансакцію буде завершено до кінця 2023 року після отримання дозволу відповідних органів з питань конкуренції.