Зеленський ветував виділення понад 570 мільйонів на музей Голодомору: текст вето

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт №9437, який передбачає виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Зʼявився текст самого вето Президента на закон про виділення 573,9 млн грн на музей Голодомору.

"Не заперечуючи необхідності завершення реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору-геноциду, не можу погодитися із запропонованим законом способом вирішення зазначеного питання в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ...Наразі першочерговим завданням є належне забезпечення національної безпеки й оборони для відсічі збройної агресії", – пояснив Зеленський своє рішення.

Як уточнив заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк, вето буває технічне (коли хочуть внести правки) або повне, коли відхиляють закон.

"У цьому випадку повне. Тобто треба 300+ голосів назбирати у Раді, щоб його подолати. Звичайно це нереально", – написав нардеп у Telegram.

Як повідомлялося, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових понад 570 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Утім, це викликало двояку реакцію у суспільстві: одні вважають ініціативу правильною, інші переконані, що в умовах війни витрачати пів мільярда на щось, окрім оборони та відновлення пошкодженої інфраструктури, – недоречно.