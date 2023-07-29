"Укрзалізниця" отримає європейську рейку

Кабінет Міністрів дав зелене світло фінансуванню закупівлі європейської рейки для "Укрзалізниці" за договором між Україною та Францією.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що уряд схвалив спрямування кредитних коштів від французького уряду в сумі 37,6 млн євро на постачання рейок європейського виробника для потреб української залізничної галузі. Це закріплено постановою уряду від 25 липня № 776.

Вказані кошти надходять відповідно до рамкового договору між урядами України та Франції щодо фінансової підтримки проєкту постачання рейок для української залізниці за спеціальним фондом держбюджету за однойменною бюджетною програмою.

"Завдяки підтримці з боку французького уряду буде закрито суттєву частину критичної потреби "Укрзалізниці" у матеріалах на відновлення інфраструктури у 2023-2024 роках. Це перший успішний досвід у залученні довгострокового пільгового кредиту, що, з одного боку, дозволить спланувати ритмічний та комфортний для "Укрзалізниці" графік виплат, з іншого – кардинально знизить чисту наведену ціну рейки – значно нижче за ринковий рівень", – повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що "УЗ" отримає європейську рейку за безпрецедентними умовами – найнижчою приведеною вартістю за останні 5 років. Це стало можливим завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції.

Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,016% річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро.

"Укрзалізниця" отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки провідного європейського виробника – Saarstahl Rail SAS.