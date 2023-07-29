Єврокомісія почала розслідування щодо роботи Microsoft

Європейська комісія розпочала розслідування, щоб оцінити, чи могла компанія Microsoft порушувати правила конкуренції ЄС, об’єднавши інструмент для відеоконференцій Teams з додатками Office 365 та Microsoft 365.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Єврокомісія занепокоєна можливим зловживанням Microsoft своєю домінуючою позицією на ринку програмного забезпечення, обмежуючи в такий спосіб конкуренцію в Європейській економічній зоні для продуктів спілкування та співпраці.

Ще у 2020 році компанія Slack Technologies поскаржилася на Microsoft, стверджуючи, що компанія незаконно прив'язала Teams до своїх програм для підвищення продуктивності.

У ЄК занепокоєні тим, що компанія може просувати Teams, не даючи клієнтам вибору щодо включення додатка з відеозв’язку до пакетів Office.

Єврокомісія поінформувала Microsoft та антимонопольні органи країн-членів ЄС про відкриття розслідування.