"Укренерго" пропрацьовує варіанти подолання наслідків ворожих атак взимку

НЕК "Укренерго" пропрацьовує разом з місцевою владою ефективні варіанти якомога швидшого подолання наслідків будь-яких ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це під час брифінгу на Донеччині повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Минулого року ми напрацювали абсолютно унікальний досвід і з Донецькою ОВА, і з операторами критичної інфраструктури з усунення наслідків таких екстремальних ситуацій. Ми зараз аналізуємо цей досвід і маємо всі шанси підготуватись набагато краще до наступної зими просто через те, що вже набагато більше знаємо. Тому ми будемо готові", – зазначив він.

За його словами, обсяги ворожих атак залишаються єдиним невідомим фактором у забезпеченні Донеччини електроенергією наступної зими. Енергетики точно знають, якою буде пропускна здатність мережі, який обсяг виробництва електроенергії буде в регіоні, і, за умов відсутності масованих ракетних ударів, опалювальний сезон пройде спокійно, висловив упевненість Кудрицький.

Однак, за його словами, розраховувати на такий оптимістичний сценарій – недоступна зараз розкіш, тож "Укренерго" пропрацьовує разом з місцевою владою ефективні варіанти якомога швидшого подолання наслідків будь-яких ворожих атак.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що майбутня зима може бути складнішою, ніж попередня, адже стан української енергосистеми зараз є набагато гіршим, ніж минулого року.