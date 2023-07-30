Міністр фінансів Франції назвав економічне "від’єднання" від Китаю неможливим

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер під час візиту до Пекіна 30 липня заявив, що розірвання всіх економічних зв’язків з Китаєм є "ілюзією", оскільки деякі західні країни ставлять під сумнів свою залежність від азійського гіганта.

"Ми категорично проти ідеї відокремлення. Відокремлення – це ілюзія", – заявив Ле Мер журналістам у посольстві Франції, передає France24.

"Немає можливості для будь-якого відокремлення між американською, європейською та китайською економіками", – додав міністр.

Проте Ле Мер захищав прагнення Франції стати більш економічно незалежною в певних секторах. Але, додав він, концепція зниження ризиків, яка стала популярною на Заході в останні місяці, "не означає, що Китай є ризиком".

"Зниження ризиків означає, що ми хочемо бути більш незалежними. Ми не хочемо усвідомлювати, як ми зрозуміли під час кризи COVID, що ми занадто сильно залежимо від деяких дуже специфічних компонентів", – додав Ле Мер, посилаючись на мікрочіпи як один приклад.

Зауваження Ле Мера прозвучали на тлі того, що деякі західні країни прагнуть зменшити свою економічну залежність від Китаю, зокрема Німеччина, яка вважає цю азійську країну своїм головним торговим партнером і важливим ринком для своєї автомобільної промисловості.

США також виступають за зниження ризиків з боку Китаю, хоча міністр фінансів США Джанет Єллен заявила під час візиту до Пекіна на початку цього місяця, що роз’єднання економік США та Китаю буде "практично неможливим".

Китай, тим часом, розкритикував зусилля Заходу знизити ризики, а прем’єр-міністр Лі Цян минулого місяця назвав цю концепцію "хибною пропозицією".