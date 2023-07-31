"Укренерго" відновило 56 трансформаторних підстанцій, лишилося ще 7, – Кудрицький

В "Укренерго" відновили 56 трансформаторних підстанцій, ще 7 знаходяться в роботі.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про статус відновлення підстанцій, основний елемент – це трансформатори, 56 одиниць відновлені. Нам залишилось 7 до початку опалювального сезону", – сказав Кудрицький.

За його словами, це дасть можливість в кожному регіоні не просто покрити мережу споживання електроенергії, а й досягти "золотого стандарту", коли споживачі не помітять жодних відключень у мережі повітряних ліній передачі електроенергії.

"На цьому ми зупинятись не збираємось. Адже ми розуміємо, що будуть атаки. Відповідно ще 20 одиниць трансформаторного обладнання має бути встановлено до кінця року як запас міцності", – додав Кудрицький.

Водночас, він зауважив, що серед основних ризиків в енергосистемі залишаються загроза обстрілів та недостатня генерація електроенергії.

"Нам потрібні будуть всі енергоблоки, які є в системі. Навіть ті старі електростанції, які не використовувались минулих періодів, нам потрібні будуть в роботі цієї зими", – переконаний Кудрицький.

Він зазначив, що від початку війни 250 ракет і дронів влучили і спричинили пошкодження багатьох підстанцій.

"Ми очікуємо, що підстанції, як наші так і при електростанціях, будуть атаковані шахедами, а машинні зали, де відбувається генерація електроенергії, швидше за все будуть атаковані ракетами", – сказав Кудрицький.

За його словами, захист від шахедів на підстанціях вже облаштовують, а захист машинних залів потребує технічних рішень.

Також, голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що борги на ринку електроенергії ускладнюють необхідні ремонти.

Раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропрацьовує разом з місцевою владою ефективні варіанти якомога швидшого подолання наслідків будь-яких ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.