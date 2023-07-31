Новини

Народжуваність в Україні впала на 28% від початку повномасштабної війни. Це антирекорд за всі роки незалежності

3 51451
Народжуваність в Україні впала на 28% від початку повномасштабної війни. Це антирекорд за всі роки незалежності
За шість місяців 2023 року в Україні народилося 96 755 дітей, що на 28% менше порівняно з відповідним довоєнним періодом 2021 року, коли народилось 135 079 дітей, та навіть менше, аніж у відповідний період торік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що за перше півріччя цього року народилося 47 129 дівчат та 49 626 хлопців.

Загалом, наголошують експерти, показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також був пов’язаний із війною – у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік.

Цьогоріч, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей, Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі новонароджених на місяць.

В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок великої війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

Цікаво, що до початку повномасштабної війни пік народжуваності приходився на липень місяць, у 2022 році, а у 2023-му – на березень.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Герхард
    ЗЄ сказав - ЗЄ зробив.

    Отримайте країну мрій і розпишіться.
  • Наталья Алексеева adda8e54
    А ви заперечуєте зраду?
    Хто ігнорував заяви про вторгнення, хто розмінував південь, хто розвалював оборонку, хто себе оточив зрадниками-кротами, хто закриває очі на крадіжки...
    Ви вже ризикнули у 2019, коли клована -ухилянта обрали верховним головнокомандувачем , ну-ну.
  • Ig Shu
    нічого не маю проти, якщо ви залижете це зечмо на смерть.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини