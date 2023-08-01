У Росії рекордно зросли ціни на курятину

Ціни на куряче м’ясо у Росії встановили новий історичний рекорд.

За даними Росстату, кілограм курятини для росіян у липні подорожчав до 196,93 руб., пише російська редакція Forbes.

Незалежні аналітики говорять про ще більший рівень цін у роздрібних мережах – у середньому 270 рублів за кілограм курячої тушки.

М'ясо птиці – найпопулярніше в Росії, його частка у загальному обсязі споживання – 44,3%, або майже 35 кг на особу.

Аналітики російської компанії Emeat пояснюють зростання цін впливом санкцій на постачанням кормів, обладнання та ветеринарних препаратів для російських виробників птиці. Крім того, собівартість м'яса зростає через подорожчання компонентів кормових добавок (наприклад, соєвого шроту), обладнання та витратних матеріалів.