Власник мережі магазинів IKEA продав штаб-квартиру у Росії
Новим власником об'єкта площею 42 000 кв. м стала компанія "КЛС-Хімки", пише російське видання "Вєдомості".
"КЛС-Хімки" належить російським бізнесменам Григорію Саакяну (99%) та Аркадію Данієляну (1%).
"Хімки бізнес-парк" було збудовано у 2007-2008 роках. Один із співрозмовників газети сказав, що Ingka Centres сподівалася отримати за цей актив трохи менше 4 млрд рублів, але ціна могла знизитися вдвічі через вимоги російської влади.
Ingka Centres управляє 14 торговельними центрами "Мега" в 11 містах Росії. У березні 2022 року флагманські магазини IKEA у цих ТЦ закрилися.
У лютому 2023 року шведська Ingka Group, яка була найбільшим власником торгової нерухомості у РФ, почала шукати покупців на свої російські активи.
Перед цим Ingka Group свої заводи в Росії, які виготовляли меблі та матеріали для магазинів.