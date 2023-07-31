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Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна

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Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту зерна
Україна та Хорватія домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна.

"Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час переговорів із міністром закордонних і європейських справ Республіки Хорватія Гордоном Гирличем-Радманом.

Кулеба додав, що головною темою переговорів була зброя.

"Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії, а також я подякував за вже надану допомогу. Зі зрозумілих причин, не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни", – зауважив Кулеба.

Міністр запевнив, що Україна вдячна за хорватську підтримку: військово-технічну, фінансову і гуманітарну, зокрема енергетичну, а також прихисток понад 27 тис. українців, лікування українських захисників та оздоровлення дітей і членів їхніх сімей.

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