Молдова розірвала угоду про партнерство із ФСБ Росії
Як ідеться в повідомленні молдовської спецслужби, рішення про розірвання угод про партнерство Служба безпеки та інформації Молдови ухвалила після "проведення необхідних юридичних процедур", офіційно повідомивши про них російські органи, передає Європейська правда.
У молдовській спецслужбі підкреслили, що вже припинили відносини зі спецслужбами Росії після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, тому розірвані угоди "не мають практичного застосування і є фактично нефункціональними".
"Невідповідність і дисонанс положень цих угод національним інтересам і національній безпеці Республіки Молдова є причиною ініційованого Службою безпеки та інформації процесу денонсації", – підкреслено в повідомленні.
Також молдовська СІБ звертає увагу, що положення згаданих угод Росія використовувала "для виправдання присутності представників російських спецслужб у регіоні лівобережжя Дністра Республіки Молдова".
"Таким чином, з денонсацією цих угод такі "аргументи" Російською Федерацією бути висунуті не можуть", – зазначили у відомстві й додали, що не підтримують відносин зі спецслужбами інших країн, що діють на підрив ситуації в Молдові.
У середині липня Молдова денонсувала три угоди, до яких країна приєдналася як країна-учасниця Співдружності незалежних держав.