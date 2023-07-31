Міненерго завершує об’єднання державних обленерго в одну компанію

Держава передасть пакети акцій ще п’яти обленерго до складу державної компанії "Українські розподільні мережі".

Відповідний наказ Міненерго №229 підписано 28 липня, повідомляє пресслужба компанії.

Згідно із наказом, АТ "Українські розподільні мережі" збільшує свій статутний капітал на загальну суму 3,22 млрд грн за рахунок емісії додаткових акцій.

Своєю чергою Міненерго в обмін на ці акції внесе до статутного капіталу компанії державні пакети акцій акціонерних товариств: АТ "Харківобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Сумиобленерго", АТ "Черкасиобленерго", а також ПрАТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія".

"Учасником розміщення акцій є держава в особі Міненерго, яка внесе додаткові пакети акцій акціонерних товариств до статутного капіталу. Власність держави залишиться на рівні 100% акцій компанії", – наголошується у повідомленні.

В.о. гендиректора АТ "Українські розподільні мережі" Михайло Ільницький зазначив, що рішення про передачу державних пакетів акцій в управління не вплине на діяльність компаній – операторів систем розподілу, а у роботі виробничого персоналу нічого не зміниться.

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Як повідомлялося, 29 листопада 2022 року Кабінет міністрів вирішив створити державну енергетичну компанію АТ "Українські розподільчі мережі" (УРС) , 100% акцій якої належатиме державі. Компанія управлятиме державними операторами системи розподілу (обленерго).

До статутного капіталу нової компанії на першому етапі передали державні пакети акцій "Хмельницькобленерго" на 847,7 млн грн та "Миколаївобленерго" на 666,2 млн грн. Загальний статутний капітал УРС затверджено на рівні 1,5 млрд грн.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповідав, що до "Українських розподільних мереж" загалом будуть передані пакети шести державних "обленерго". Також, будуть передані в конфісковані пакети, які належали підсанкційним особам – росіянам, які контролюють групу VS Energy.

Держава володіє шістьма операторами систем розподілу: "Тернопільобленерго", "Черкасиобленерго", "Запоріжжяобленерго" "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго" та "Харківобленерго". Група VS Energy контролює "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Житомиробленерго", "Чернівціобленерго", "Кіровоградобленерго".