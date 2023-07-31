У Києві відремонтують два квартали вулиці на Подолі за 18 мільйонів. КАРТА

У Києві із 2 до 31 серпня частково обмежать рух вулицею Набережно-Хрещатицька у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

Як повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", ремонт торкнеться лише невеликої ділянки вулиці – дорожники оновлюватимуть полотно на ділянці від вул. Хорива до вул. Григорія Сковороди, також обіцяють відремонтувати тротуари.

За даними у системі Prozorro, вартість робіт складе майже 18 мільйонів гривень, їх виконуватиме ТОВ "Ростдорстрой", яке отримало цей підряд без торгів, оскільки було єдиним учасником тендеру.