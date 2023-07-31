Режим Лукашенка планує військову співпрацю з Іраном

Білорусь та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння про військове співробітництво, а також план двостороннього військового співробітництва на поточний рік.

Про це йдеться в повідомленні білоуського Міністерства оборони за результатами візиту міністра оборони РБ Віктора Хрєніна до Ірану та зустрічі з міністром оборони та підтримки збройних сил Ірану Мохаммадом Реза Аштіані.

Згідно із ним, сторони обмінялися думками щодо актуальних питань міжнародного порядку денного, а також обговорили питання стану та перспектив розвитку взаємодії у військовій сфері.

Раніше повідомлялося, що в Держдепартаменті США заявили, що Росія та Іран посилюють військове партнерство.

До того Рада ЄС ухвалила нові санкції за військову підтримку Іраном агресійної війни Росії проти України.