Росія за дев’ять днів знищила 180 тисяч тонн українського зерна, – МЗС
"Після виходу із "чорноморської зернової ініціативи" Росія вчинила чергову серію військових злочинів, обстрілявши українські портові міста та зернові склади", – повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Зокрема, за перші дев'ять днів Росія знищила 180 тис. тонн зернових культур, 26 об'єктів портової інфраструктури та п'ять цивільних суден.
"Ми повинні припинити "голодні ігри" й забезпечити глобальну продовольчу безпеку зараз", – заявили в МЗС.
Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня.
Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.