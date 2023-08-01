Верифікація через телефон: В Україні запрацювали нові правила при поповненні рахунків через термінали

Із 1 серпня вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

Відповідні норми були ухвалені Національним банком наприкінці червня.

Для того, щоб поповнити банківську картку через термінал самообслуговування, необхідно пройти верифікацію через телефон – ввести номер свого телефону, отримати на нього код і за його допомогою підтвердити операцію у терміналі.

Необхідність верифікації не залежить від суми операції. Тобто підтвердження поповнення свого, чи чужого, карткового рахунку наступає від однієї гривні.

Раніше номер телефону без його підтвердження потрібно було вводити лише у деяких мережах терміналів самообслуговування.

Нові вимоги верифікації через телефон не стосуються класично популярних платежів:

сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Дійсним також залишаються старі обмеження, як-то заборона переказів на чужі картки більше 5 тис. грн і введення та виведення грошей на криптобіржі.

У Нацбанку на запит БізнесЦензора нові правила пояснили так: зміни запроваджені для посилення вимог до надавачів платіжних послуг, що "сприятиме підвищенню прозорості операцій у платіжній інфраструктурі та мінімізації її використання в протиправних цілях".

Тобто йдеться про спробу контролю над потоками готівки, якими поповнюються карткові рахунки через термінали. Зокрема це стосується і поповнень рахунків гральних закладів через платіжні термінали, а також "зарплат у конвертах".

Детальніше про нововведення з 1 серпня читайте у нашому матеріалі "В Україні ввели ідентифікацію користувачів під час внесення готівки через термінали".