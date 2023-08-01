Попит на нові автомобілі з початку року зріс на 51%, – "Укравтопром"

Упродовж липня в Україні було зареєстровано понад 5,3 тис. нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше, ніж у липні минулого року.