Десятки російських олігархів з 2014 року отримали контрактів з російським ВПК на $2,5 мільярда, – ЗМІ

Із 200 учасників російського списку Forbes 81 бізнесмен постачав сировину або компоненти для військово-промислового комплексу Росії після 2014 року.

Про це йдеться у дослідженні російського опозиційного видання "Проєкт", передає Forbes.

Зазначається, що з 81 бізнесмена, причетного до виробництва зброї, під санкції потрапили 80. Лише 14 із них перебувають під обмеженнями в усіх країнах-партнерах України, 34 – тільки під санкціями України.

Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським ВПК за весь час війни в Україні (з 2014 до 2023 року), становить не менше 220 млрд рублів (близько $2,5 млрд).

Російські військові вбивали мирних жителів у Бучі, використовуючи, зокрема, бойові машини десанту БМД-4М, які випускає "Конструкторське бюро приладобудування" (КБП). Воно входить до складу холдингової компанії "Ростех".

БМД-4М оснащена 30-мм автоматичною гарматою 2А42, яку виробляє Туламашзавод. Власником цього заводу вважається Валерій Даутов, якого видання повʼязує із родиною Ротенбергів.

Крім того, російські військові у Бучі використовували кулемети "Печеніг" та автомати Калашникова. Послуги страхування концерну "Калашников" надає компанія "Альфастрахування", власниками якої є, зокрема, Михайло Фрідман і Петро Авен. Крім того, "Альфа-банк" Фрідмана та Авена давав кредити Тульському патронному заводу.

Під час обстрілу Вінниці 14 липня 2022 року росіяни використовували ракети "Калібр". Щонайменше сім підприємств, що належать мільярдерам зі списку Forbes, причетні до створення цієї ракети, зазначає видання.

Серед російських бізнесменів найбільше на оборонці отримала корпорація "ВСМПО-Авісма" Михайла Шелкова, яка постачає титановий металопрокат. Компанії з цієї корпорації уклали контрактів на 51 млрд рублів ($0,5 млрд). Як зазначає видання, ні компанія, ні її власник під західні санкції не потрапили.

Страхова компанія "Согаз" Юрія Ковальчука уклала з 2014 року понад 500 держконтрактів із підприємствами, які так чи інакше зробили свій внесок у війну, на суму близько 47 млрд рублів (близько $0,5 млрд). Компанія потрапила під санкції ЄС, Ковальчук – під усі можливі.

"Проєкт" поклав в основу списку відкриті держконтракти, укладені підприємствами, які частково або повністю належать до довоєнного рейтингу Forbes із оборонними заводами, Міноборони та Росгвардією за 2014-2023 роки.

При цьому, як зазначає видання, з 2017 року Міноборони та військові заводи почали масово засекречувати свої контракти, тому більшість контрактів належать саме до періоду 2014-2018 років.