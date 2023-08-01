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"Приватбанк" продовжив дію прострочених карток на два роки

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"Приватбанк" продовжив дію прострочених карток на два роки
Із 1 серпня державний "Приватбанк" подовжив період використання всіх карток на 24 місяця.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони працюватимуть ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці.

У "Приватбанку" уточнили, що за картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

  • оплата в магазинах по POS-терміналу;
  • зняття готівки в банкоматах;
  • операції в Приват24;
  • поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

Водночас для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.

Як повідомлялося, із 1 серпня в Україні вводяться нові правила при поповненні рахунків через термінали самообслуговування. Зокрема користувачі в обов’язковому порядку будуть вводити номери своїх телефонів для верифікації.

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Топ коментарі

  • Галина Боброва a5494c7d
    Дякую!
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Кому і за що?
  • Олександр Кондратюк 20691541
    Ні - в сраку подібним тобі кацапорилим ********* по 1 гривні запихаю ))) І не жаль, і користь )))
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