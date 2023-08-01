Найбільші мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо ще на гривню за літр

У період із 31 липня по 1 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 33 копійки та склала 48,9 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 42 копійки – до 51,05 грн/л, а дизельне пальне – на 34 копійки, до 48,10 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема на ОККО й WOG усі види пального здорожчали на 1 грн: бензини марки А-95 – до 50,99 грн/л, А-95-преміум – до 52,99 грн/л, дизпаливо – до 50,99 грн/л.

Ціни на бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG виросли теж на 1 грн, до 50 грн/л і 52,9 грн/л відповідно, дизпальне додало 1,2 грн – до 48,1 грн/л. На станціях "Авантаж" звичайна п’ятірка здорожчала на 1,6 грн, до 47,55 грн/л, дизельне пальне – на 1 грн, до 45,55 грн/л.

На 1 грн усі види пального здорожчали на станціях мереж ZOG і "Катрал".

У бік збільшення відкоригували ціни і такі мережі як U.GO, Chipo і "Кворум".