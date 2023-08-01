Росія вперше заявила про зростання цін на свою нафту понад встановлений країнами G7 ліміт

Ціни на основний експортний сорт російської нафти Urals у липні вперше перевищили ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" на рівні $60 за барель.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до $64,37 за барель, порівняно із $55,28 за барель у червні, $53,34 у травні та $58,63 за барель у квітні.

Загалом, за офіційними даними, середня ціна на нафту марки Urals у січні-липні 2023 року склалася у розмірі $53,94 за барель, у січні-липні 2022 року – $83,27 за барель.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель (порівняно із $85,64 за барель у січні 2022 року). Своєю чергою російська влада обмежила максимальну знижку на російську нафту до еталонного сорту Brent.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).