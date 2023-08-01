Державний "Укрексімбанк" не планує приймати зношену валюту до відновлення авіасполучення

Державний "Укрексімбанк" розгляне можливість відновити надання послуги прийому пошкоджених банкнот іноземної валюти на інкасо за умови поновлення авіасполучення в Україні.

Про це у пресслужбі банку повідомили у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

"Відновлення банком можливостей з вивезення на інкасо зношених банкнот за кордон банкам-кореспондентам залежатиме насамперед від відновлення авіасполучення", – йдеться у відповіді банку.

В "Укрексімбанку" пояснили своє рішення призупинити прийом готівкової валюти на інкасо, вказали з 25 липня відсутністю попиту на цю послугу, високою собівартістю її надання, а також труднощами у логістиці.

Водночас, у банку додали, що у разі відновлення послуги інкасо "Укрексімбанк" планує вивчити можливості розширення надання її на всю мережу банку або її частину.

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Як повідомлялося, за даними НБУ станом на 14 липня лише сім банків із 65 надавали послугу з прийому зношеної іноземної валюти на інкасо. Серед них – "Райффайзен Банк" із комісією 10% суми, ПУМБ – 12%, "Укрексімбанк" – 20%, "МТБ Банк" – 50%, "Акордбанк", "Перший інвестиційний банк" та "Кредобанк" (не менше 350 грн) – 15% від суми.