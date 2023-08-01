Raiffeisen доплатить у бюджет Росії 100 мільйонів євро нового податку

Австрійська група Raiffeisen Bank International (RBI), оцінила витрати на виплату запровадженого російською владою додаткового "податку на надприбуток" у суму до 100 мільйонів євро.

Про це йдеться у звітності банку за перше півріччя 2023 року.

Банк уточнює, що у випадку сплати додаткового податку до бюджету РФ після початку 2024 року витрати на це складуть орієнтовно 100 млн євро. Водночас група розглядає анонсовану російською владою можливість дострокової його сплати зі знижкою 50% до кінця цього року.

Згідно зі звітністю, загалом Raiffeisen Bank International за підсумками першого півріччя отримав прибуток після оподаткування в розмірі 1,33 мільярда євро.

Водночас банк повідомляє про подальше скорочення свого бізнесу у Росії, на яку все ще припадає 35,1% операційного результату RBI у другому кварталі. У першому кварталі 2023 року внесок російського бізнесу становив 45,1%.

"Порівняно з попереднім кварталом операційний дохід в Росії скоротився на 270 млн євро. Беручи до уваги негативний ефект власного капіталу через різку девальвацію рубля, який визнається не у звіті про прибутки та збитки, а в іншому сукупному доході, внесок Росії в першому півріччі склав мінус 143 мільйони євро", – зазначається у пресрелізі банку.

У банку запевняють, що продовжують працювати на варіантами виходу з РФ шляхом продажу або виокремлення свого бізнесу.

Крім того, з початку повномасштабної війни російський "Райффайзенбанк" скоротив обсяг кредитів у рублях на 35%. А кількість SWIFT-транзакцій в євро зараз нижча, ніж до початку війни.

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Як повідомлялося, у липні російська Держдума в остаточному, третьому, читанні ухвалила закон про запровадження податку на надприбутки (windfall tax), завдяки якому з бізнесу планується додатково зібрати 300 мільярдів рублів.

Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку, сплатити його потрібно не пізніше 28 січня 2024 року. Бізнес, який сплатить новий податок до 30 листопада 2023 року, отримає знижку у розмірі 50%.