Закупівлі за кошти міжнародних донорів можуть перенести на Prozorro, – Мінекономіки

Електронна система Prozorro розробила процедуру, яка дозволить проводити закупівлі за кошти міжнародних організацій, які в тому числі фінансують відновлення України.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, інформує пресслужба міністерства.

За її словами, нова процедура дозволить поєднати ключовий принцип української електронної системи "всі бачать все" з можливістю налаштування закупівлі відповідно до вимог конкретного донора.

"Останні скандали чітко показали, що значною мірою для нашого суспільства критично оцінюють, на що витрачають кошти на місцях, та впливають на ці процеси. Крім того, за умови використання Prozorro як єдиної системи закупівель на потреби відбудови, ми можемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку", – зауважила заступниця міністра.

У підсумку, ще в грудні 2022 року Світовий банк рекомендував використовувати систему Prozorro для всіх закупівель для потреб відбудови, та надав рекомендації для адаптації системи за правилами Світового банку. Усі вони були враховані в новій процедурі.

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Крім того, аби новим функціоналом могли користуватися інші міжнародні організації, Prozorro передбачили можливість задати правила донорської процедури за принципом "конструктора".

"Відтак закупівельна організація може застосувати правила процедури закупівлі відповідно до вимог будь-якого донора, а саме: з визначеною очікуваною вартістю чи без, з аукціоном чи без нього, з можливістю прийняття пропозицій у різних валютах та вибрати переможця не лише за цінами, а й за іншими критеріями", – пояснили у Мінекономіки.

Очікується, що вже сьогодні нова процедура Prozorro буде представлена ключовим міжнародним донорам.

Нагадаємо, усього за 7 років у системі Prozorro пройшло майже 2 мільйони конкурентних торгів, у яких взяли участь 150 тисяч підприємців. На сьогодні близько 70% від усіх коштів на закупівлі продається саме на конкурентних торгах в електронній системі. також нещодавно уряд прийняв зміни до постанови №1275, які передбачають, що всі незбройні оборонні закупівлі знову проводяться в системі Prozorro.