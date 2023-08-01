МВС скасувало обмеження на кількість спроб скласти практику для отримання водійський прав

Міністерство внутрішніх справ скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що після завершення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту впродовж року;

необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів (у разі неуспішного складання) становить не менше ніж 10 календарних днів.

Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного, – два роки.

Також МВС оновило екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада дозволила самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійських прав.