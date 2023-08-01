Бізнес планує підвищувати ціни через подорожчання електроенергії та пального, – опитування НБУ

Більшість українських підприємств погіршили оцінку перспектив своєї діяльності після трьох місяців позитивних очікувань поспіль та прогнозують підвищувати ціни на власну продукції та послуги.

Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікування ділової активності (ІОДА), яке проводить Національний банк.

Зокрема, у липні ІОДА знизився нижче нейтрального рівня – до 48,8 порівняно з 50,8 у червні.

На очікування респондентів неприйнятно вплинули:

️перегляд ціноутворення для підприємств на ринку електроенергії;

️повернення до довоєнного оподаткування ціна на пальне;

️зупинка "зернового коридору";

️посилення обстрілів інфраструктурних об’єктів;

️значний дефіцит кваліфікованих кадрів.

У тому числі, підприємства промисловості після чотирьох місяців оптимістичних оцінок очікують зниження своїх економічних результатів: галузевий індекс став 48,2 (у червні – 51).

Підприємства будівництва погіршили оцінки результатів своєї діяльності завдяки пожвавленню діяльності в будівництві доріг, мостів, тунелів і трубопроводів, а також сезонному фактору: секторальний індекс – 51,3 (у червні – 58,6).

Підприємства торгівлі також менш позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки насиченню ринку товарами та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс – 51,6 порівняно з червнем – 52,5).

Підприємства сфери послуг зберегли найстриманіші оцінки своїх економічних перспектив серед інших секторів економіки, зважаючи на блокування "зернового коридору", зростання цін на пальне та зниження попиту через слабку платоспроможність населення: секторальний індекс становив 47,3 (у червні – 48,9).

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"Більшість опитаних респондентів налаштовані на підвищення цін на власну продукцію та послуги внаслідок зростання закупівельних цін. Оцінки щодо зайнятості стримані. Збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі. Керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг прогнозують зменшення чисельності працівників", – зазначається у повідомленні Нацбанку.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 05 до 24 липня 2023 року. В опитуванні взяло участь 490 підприємств. Серед опитаних підприємств 44.9% – компанії промисловості, 28.2% – сфери послуг, 22.2% – торгівлі, 4.7% – будівництва; 33.7% респондентів – великі підприємства, 29.0% – середні, 37.3% – малі.