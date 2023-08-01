У Києві замовили ремонт п’яти поверхів госпіталя за 350 мільйонів, засекретивши ціни

Комунальне підприємство "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" КМДА 21 і 28 липня за результатами тендерів замовило фірмі "Абсолют-Клімат" капітальний ремонт двох поверхів свого головного корпусу за 144 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угод, до кінця 2023 року фірма повинна виконати капітальний ремонт 7 та 8 поверхів головного корпусу госпіталя по вулиці Федора Максименка, 26 в Оболонському районі Києва. Ремонт кожного поверху коштуватиме замовнику 72 млн грн.

При цьому підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані ані замовником, ані підрядником, що не дозволяє порівняти ціни будівельних матеріалів і медичного та іншого обладнання з ринковими.

Це не перші торги щодо цього корпусу без оприлюднення цін. У грудні 2022 року госпіталь замовив фірмі "Абсолют-Клімат" капремонт 4 поверху за 45 млн грн, а у травні 2023 року після коригування проєкту відписав їй без тендеру на цей поверх ще 16 млн грн. У червні 2023 року фірма виграла два тендери щодо 5 та 6 поверхів по 72 млн грн за кожен.

Усього з грудня 2022 року з нею уклали договори на ремонт п’яти поверхів на суму 350 млн грн.

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На останніх тендерах єдиним конкурентом переможця була столична фірма "Агранбуд" директора Володимира Шкуренка. До 2020 року її засновником був Іван Шевченко. Свого часу прокуратура вважала, що "Агранбуд" і "РБК "Будкомплекс" могли привласнити бюджетні кошти на капремонті трьох корпусів Олександрівської клінічної лікарні Києва за 60 млн грн, але з 2021 року нових ухвал у цій справі немає.

Власником столичного "Абсолют-Клімату" є киянин Вячеслав Березовський, а керує ним Сергій Большаков. До 2018 року співзасновником був Ігор Довгань із Києва. Березовський до 2018 року був співвласником фірми "Абсолют Сервіс Лтд" з Євгенієм Ковгаровим, після чого вийшов зі складу засновників, а фірму перейменували в "Інжинірингбуд Лтд". За даними експертного звіту, остання є генеральним проєктувальником нинішнього капремонту.

Переможець був субпідрядником фірми "АБК "Будмонтаж" при розбудові Національного інституту раку. Крім того, він разом з іншими заснував корпорацію "Євробудінвест".

"Абсолют-Клімат" фігурує в ухвалах по кількох кримінальних провадженнях податківців, прокуратури та СБУ.

Від створення "Прозорро" у 2016 році переможець отримав підрядів на 2,46 млрд грн.