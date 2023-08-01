На виплати переселенцям на цей рік потрібно знайти 72 мільярди, – Верещук

На виплати внутрішньо переміщеним особам у 2023 році держава має виділити 72 млрд грн.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Наприклад, у 2022 році було потрібно 57 млрд грн. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 млрд грн знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО. Після оборони та безпеки це найбільше стаття видатків державного бюджету", – сказала Верещук.

За її словами, нині в Україні 4,9 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько 5 мільйонів українців перебувають за кордоном.

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Як повідомлялося, 11 липня уряд змінив умови виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня.

Для всіх переселенців, які отримували допомогу станом на кінець липня, автоматично продовжили виплату допомоги ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року. Утім, виплати не отримуватимуть ті ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання.

Також з 1 вересня мають припинитися виплати для тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Нагадаємо, розмір допомоги для ВПО на дорослу працюючу особу становить 2 тис. грн, на дитину, або людину з інвалідністю - 3 тис. грн.