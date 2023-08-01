США домовилися з Болгарією та Південною Кореєю про постачання боєприпасів Україні

США прагнуть збільшити обсяги поставок критично важливих для України 155-мм боєприпасів для підтримки контрнаступу. Так, США вже уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те ж саме.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова посадовців, на яких посилається видання, передає Європейська правда.

У публікації йдеться, що адміністрація президента США Джо Байдена вже кілька місяців знала про виснаження запасів боєприпасів в України та активізувала зусилля, щоб доставити снаряди Києву.

Як зазначили співрозмовники видання, зусилля США з надання зброї зосереджені на постачанні більшої кількості снарядів калібру 155 мм. Збільшення поставок прагнуть досягнути за рахунок міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також через нарощення виробництва в США протягом наступних двох років.

Згідно з даними армії США, Вашингтон має на меті виробляти до 90 тис. боєприпасів на місяць до 2025 фінансового року порівняно з 24 тис. зараз і 14 тис. на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тому Сполучені Штати будують більше виробничих ліній, в тому числі переоснащують завод у Канаді та встановлюють нову складальну лінію в штаті Техас. Армійські чиновники заявили, що вони також можуть створити нові потужності для завантаження, складання і пакування 155-мм боєприпасів в штатах Арканзас, Айова і Канзас.

Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на рекордні $886 млрд.