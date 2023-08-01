У ремонт укриття за 18 мільйонів у центрі Києві заклали матеріали за завищеними на 50% цінами

Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Києва 20 липня замовила ТОВ "Будівельна компанія "Аском" ремонт сховища у будівлі по вул. Володимирська, 78, за 17,72 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Роботи мають бути виконані до Різдва – 24 грудня цього року.

При цьому ціни на обладнання та устаткування в оприлюднених кошторисах ремонту виявилися завищеними на 20-100%, порівняно із ринковими.

Наприклад, двокомпонентна поліуретанова ін’єкційна смола Izoлит включена у кошторис за ціною у 956 гривень за кілограм без ПДВ на загальну суму 2,48 млн грн. На сайті виробника ця смола продається по 675 грн за кг.

З урахуванням ПДВ, лише на придбанні цієї смоли на 3 млн грн підрядник "заробить" близько 1,5 млн грн.

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Щебінь 20-40мм у кошторисі вказаний по 1728 грн за кубометр. Це більше ніж вдвічі вище середньої ціни щебеню у Київській області, яку зафіксував державний інститут "ДерждорНДІ".

Також компанія придбала Wi-fi роутер Asus RX-AX1800U вартістю 5 062 грн без ПДВ. На сайті "Розетка" він продається майже вдвічі дешевше – за 2 749 грн.

Дизельний генератор DE-35RS у оцинкованому захисному кожуху в кошторисі вказаний за 441 тисячу гривень без ПДВ, тоді як у відкритому продажі він є по 391,16 тис. грн.

Попри те, що офіційно торги були відкритими, в тендері взяло участь лише ТОВ "Будівельна компанія "Аском". Цього року вона брала участь у 63 закупівлях і у жодному випадку у неї не було конкурентів.

Найбільші держпідряди у своїй історії на загальну суму 20,65 млн грн "Аском" отримав саме від Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Голосіївського району Києва. Вона у своїх тендерах виставляла вимогу до учасників погодитись "на можливе відтермінування платежу на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування, в залежності від реального фінансування".