Імпорт електроенергії в Україну підскочив у липні на 65%, – ЗМІ

У липні Україна збільшила імпорт електроенергії на 65%, порівняно із попереднім місяцем, – до 73,2 тис. МВт-год.

Водночас експорт електроенергії з України впав в понад 7 разів, свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Зокрема, протягом липня Україна імпортувала електроенергію зі Словаччини (80,1%), Молдови (18,8%) та Польщі (1,1%).

16 липня було вперше імпортовано електроенергію через оновлену лінію з Польщі (Хмельницька АЕС-Жешув), обсягом 800 МВт-год. Водночас імпорт зі Словаччини виріс в 2,2 раза – до 25,6 тис. МВт-год, а з Молдови – на 30%, до 18 тис. МВт-год.

За підрахунками ExPro, найбільші обсяги електроенергії імпортували в 16-20 години доби.

Експорт електроенергії у липні відбувався тільки 18 та 19 липня до Молдови – по 402 МВт-год. Експортером була компанія "Д.Трейдінг".

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Як повідомлялося, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год.

У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%. Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.