"Укрзалізниця" звітує про зростання перевезень пасажирів на 70%

За липень 2022 року залізницею скористались 1,48 млн пасажирів, а в липні цього року – вже 2,51 млн пасажирів. При цьому, значно збільшилась і кількість здійснених на місяць рейсів: 1 998 рейсів у липні минулого року проти 2 613 рейсів у липні поточного року.

Як ідеться в повідомленні "Укрзалізниці", у порівнянні з минулим роком цього липня залізниця здійснила на 31% більше рейсів і перевезла майже на 70% більше пасажирів. Кількість рейсів у внутрішньому сполученні збільшилась на 29%, а у міжнародному – на 43% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року.

Крім того, середня населеність поїздів далекого сполучення Укрзалізниці становила 97% (що означає, що більшість рейсів були заповнені на 100%).